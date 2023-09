Dengue: MS registra uma morte e 871 novos casos em sete dias

Em novo boletim, a SES (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) confirmou a morte de uma moradora de Campo Grande, aos 58 anos, em decorrência da dengue. Segundo dados, ela tinha diabetes como comorbidade.

A morte ocorreu em 8 de junho deste ano, mas a causa só foi confirmada em 8 de setembro. Ao todo, são 37 mortes desde o início deste ano, em MS.

O número de casos confirmados subiu 2,25%, saindo de 38.552 para 39.423 registros, o que representa alta de 871 novos positivos.

Já a quantidade de casos prováveis caiu 0,41% (-195), passando de 47.214 para 47.019. O número de casos prováveis envolve casos em investigação, confirmados e ignorados e desconsidera os descartados.

O número de incidência dos casos prováveis está em um patamar alto em 74, dos 79 municípios do Estado. Somente Aparecida do Taboado, a 457 km da Capital, está com baixa incidência.

No entanto, Campo Grande lidera o ranking de casos confirmados de MS, com 11.856 registros. Três Lagoas, a 326 km da Capital, vem em segundo lugar, com 4,592 positivos.

