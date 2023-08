Dengue: MS tem mais uma morte pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta terça-feira (29), o Boletim Epidemiológico da Dengue, que traz uma nova confirmação de óbito em decorrência da doença em Mato Grosso do Sul.

No total, o Estado já contabiliza 38.552 casos confirmados de dengue no ano. Campo Grande segue liderando no número de casos prováveis da doença, com 11.685 notificações no ano.

Ao contrário do que se deduz com tais números, a cidade com a maior incidência de dengue não é a Capital, e sim Antônio João, com 1.144, número que apesar de ser menor, é alto em relação à população da cidade, que tem somente 9.303 habitantes.

Em relação aos óbitos, foi confirmada a terceira morte em decorrência da doença no mês de agosto, totalizando 36 falecimentos no ano.

A morte em questão ocorreu em 10 de abril, porém, só foi confirmada em 25 de agosto. A vítima foi uma paciente de 68 anos, na cidade de Laguna Carapã, sem nenhuma comorbidade relatada.

