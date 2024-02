Dengue: nova epidemia da doença faz estados decretarem situação de emergência

Número de pessoas com dengue vem aumentando no Brasil. Quatro estados brasileiros decretaram situação de emergência em saúde pública. Os primeiros foram o Acre e Minas Gerais, que publicaram o decreto de emergência ainda em janeiro. Registrando 2.532 e 23.389 casos confirmados, respectivamente. O estado do sudeste do Brasil também registrou uma morte.

O governo de Goiás decretou estado de emergência na última sexta-feira (02), e já registrou 22.275 casos de dengue e duas mortes. Um aumento de 58% em comparação ao mesmo período de 2023.

Além desses, o Distrito Federal também registrou números altos de casos, 29.492 pessoas com dengue. O último a registrar situação de emergência foi o Rio de Janeiro. O decreto foi divulgado hoje (05) em meio a 20.064 ocorrências da doença, contabilizados até dia 1º de fevereiro.

No Mato Grosso do Sul, o governo teme que os número de ocorrências cheguem a 4,2 milhões. O Ministério da Saúde do estado, acredita que 2024 será um ano dificil no combate ao mosquito Aedes aegypti.

