Dengue segue presente em MS e casos confirmados chegam a 8.299

A dengue não desgruda de Mato Grosso do Sul e segue bastante presente, tanto que os casos confirmados chegaram a 8.299, dos 13.551 casos prováveis já registrados pelo boletim epidemiológico.

O número de óbitos está em 18, mas a SES (Secretaria de Estado de Saúde) mantém 7 mortes sob investigação, podendo ou não aumentar esses dados.

Os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Nos últimos 14 dias, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Nioaque, Bonito e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também