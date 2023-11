'Dentistas do Bem' realizam tratamento bucal gratuito em adolescentes de Corumbá

Há 20 anos, a Organização Social Turma do Bem seleciona crianças e adolescentes, de 11 a 17 anos, de todo o Brasil, para receberem tratamento odontológico completo e gratuito por meio de triagens presenciais e on-line. As triagens presenciais ocorrem em cooperação com escolas da rede pública das cidades ou com outras organizações sociais parceiras.

Em Corumbá/MS a parceria foi feita com o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e os dentistas do programa Turma do Bem estiveram nesta sexta-feira (3), na sede da instituição realizando a triagem e uma palestra que ensina os jovens a fazer a higiene bucal correta.

A seleção é feita por meio da aplicação de um índice de prioridade, que beneficia os jovens menos favorecidos e com problemas bucais mais graves, mais pobres e mais próximas do primeiro emprego. Os dentistas voluntários atendem em seus próprios consultórios até o jovem completar 18 anos. O tratamento inclui, se necessário, radiografias, ortodontia, próteses e implantes.

“Um jovem que não tem possibilidade de ir ao dentista e de cuidar da boca, tende a ser um adulto menos feliz. Quem sente dor e não possui dentes saudáveis não estuda, não brinca, não consegue um bom emprego, não se relaciona afetivamente e se afasta dos amigos. O acesso à saúde bucal de qualidade faz com que esses jovens façam parte mais ativamente da sociedade”, diz o dentista Fábio Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

Até hoje, mais de 85 mil adolescentes já foram atendidos por esses profissionais que atuam de forma voluntária no Brasil, 12 países da América Latina e Portugal.

Sobre a Turma do Bem



A Turma do Bem gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo, contando com mais de 18 mil dentistas atuando em 12 países. Oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, focando-se em dois públicos principais: jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência doméstica.

Em 20 anos, impactou quase 85 mil jovens e 1100 mulheres. Tem um modelo inovador de gestão, baseado no voluntariado e caracterizado pela fácil replicabilidade. O fundador e presidente voluntário da TdB, Dr. Fábio Bibancos, é reconhecido internacionalmente como Empreendedor Social pela Schwab Foundation (www.schwabfoundation.org) e pela Ashoka (www.ashoka.org) por seu trabalho à frente da organização.

Além disso, em 2011 a organização foi laureada com o prêmio Saúde Oral, na categoria Solidariedade Social, devido ao trabalho desenvolvido em Portugal, e em 2015 foi selecionada entre 1.400 organizações sociais de todo o mundo para integrar o primeiro portfólio da Epic Foundation de instituições que investem em alto impacto social. Em 2018, ganhou o prêmio pela Fundación Mapfre de melhor ação social na Espanha.



Sobre o Dentista do Bem



Dentista do Bem é o principal programa da Turma do Bem e conta com o trabalho voluntário de 18.400 cirurgiões-dentistas que atendem em seus próprios consultórios, crianças e adolescentes de baixa renda, proporcionando-lhes tratamento odontológico gratuito até completarem 18 anos. Está presente em 1.500 municípios do Brasil, 12 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Peru e Venezuela) e Portugal.

Deixe seu Comentário

Leia Também