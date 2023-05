Depois de 15 anos, dengue tipo 3 volta a circular no Brasil

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) identificou 4 casos de pessoas infectadas com o tipo 3 da dengue no Brasil. Os últimos registros de casos desse tipo aconteceram há 15 anos, durante uma epidemia. Os virologistas do instituto, disseram estar preocupados com esses novos casos, já que o número pode aumentar por conta da reprodução dos mosquitos.

A recirculação desse subtipo da doença acende um alerta, pois indica a possibilidade de epidemia nos próximos meses ou até anos. “Cada picada do inseto à uma pessoa, de certa forma, acaba ficando imune da doença. No entanto, a população fica completamente vulnerável e acendendo o alerta dos cientistas”, disse um dos virologistas.

Existe ainda o perigo da dengue grave, que ocorre com mais frequência em pessoas que já tiveram a doença e são infectadas novamente por outro sorotipo.

A tipagem realizada na Fiocruz Amazônia apontou 3 pessoas de Roraima infectadas pela doença no estado e uma pessoa do Paraná, já a outra retornou para o Suriname.

Cuidados

O combate à doença ainda continua da mesma forma, começando por evitar a proliferação do mosquito, esvaziando locais com água parada, bem como, o descarte adequado de lixos. Faça sua parte!

