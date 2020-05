Depois de “dia calmo”, MS registra 9 novos casos de coronavírus

Mato Grosso do Sul registrou nove novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na manhã desta terça-feira (05).

Com os novos casos, que representam um aumento de 3,3%, o estado chega a um total de 283 casos confirmados da Covid-19. Se levarmos em consideração que 181 pessoas já estão recuperadas ou “curadas” e 10 perderam a vida, hoje o estado com 92 pessoas infectadas com o coronavírus.

Os novos casos se tratam de 7 homens, 23, 38, 40, 40, 54, 62 e 65 anos, moradores de Três Lagoas, Campo Grande, Dourados Guia Lopes da Laguna, Coxim e Ponta Porã. Os outros dois casos são mulheres, 28 e 70 anos, moradoras de Campo Grande e Brasilândia.

Até o momento, MS já possui 3.022 casos notificados, sendo 21 em investigação, 2.697 descartados, 21 excluídos, 283 confirmados e 10 pessoas que morreram em decorrência da doença.

