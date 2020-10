Detento morre de coronavírus na fronteira

Morreu na manhã de quinta-feira (8), de coronavírus, um presidiário de nacionalidade paraguaia, que cumpria pena na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O caso foi confirmado pela ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Pérez.

Segundo informações da ministra, o detento pertencia ao grupo de riscos e estava internado em um hospital de Pedro Juan Caballero. Aparentemente o caso estava sob controle, mas o quadro do paciente acabou se complicando.

Levantamento feito pelas autoridades sanitárias do Paraguai e pelo Ministério da Justiça mostra que o número de infectados na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero tem crescido assustadoramente nos últimos dias. Até agora, conforme o Última Hora, oitos pessoas, entre detentos e servidores, faleceram em decorrência da pandemia do coronavírus.

