Dia 30 tem ônibus da Saúde na Delegacia Geral da Polícia Civil

No dia 30 de Novembro, a Delegacia Geral da Polícia Civil realiza no período matutino a campanha que visa conscientizar as mulheres e os homens a respeito de doenças com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de próstata.

A Delegacia Geral, em parceria com a CASSEMS e a PREVINE, irá disponibilizar no dia 30/11(segunda-feira), o “Ônibus da Saúde”, que conta com enfermeiros e médicos especialistas na realização de diversos exames relacionados ao câncer.

Na ocasião serão realizados exames gratuitos de mamografia (para mulheres acima de 40 anos), preventivos e exames Antígeno Prostático Específico – para homens acima de 45 anos (PSA).

Os atendimentos serão realizados no estacionamento da DGPC, onde o ônibus estará estacionado, e é destinado a todas as forças de segurança publica. Mais informações pelo telefone 3318-7974 (Lucilene – ASSECOM).

O Delegado Geral da Polícia Civil, Dr. Marcelo Vargas Lopes, reforça a importância aos policiais de aderirem a campanha como forma de cuidar da própria saúde, e estenderá o convite de participação a outras forças de segurança.

Deixe seu Comentário

Leia Também