"Dia D" da Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes acontece neste sábado

Pais e responsáveis poderão aproveitar este sábado (16), para levar as crianças e adolescentes menores de 15 anos para se imunizar, o "Dia D" da Campanha de Multivacinação acontecerá nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o Dia D é uma realização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com apoio do Ministério da Saúde, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), e será na Praça Ary Coelho, das 8h às 11h.

A Campanha de Multivacinação, para todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, teve inicio no dia 9 de setembro e segue até o dia 23.

“Essa campanha vem com uma intensificação para crianças e adolescentes. Para realmente resgatarmos e atualizarmos a caderneta vacinal, especificamente desta população”, explicou a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera, Sandra Demétrio Lara, a vacinação em massa é uma das ações mais eficazes para proteger a saúde pública, e quando se trata dos mais jovens, a imunização é crucial na prevenção de doenças graves.

“Com uma grande campanha sendo realizada em todo o Mato Grosso do Sul, é a chance perfeita para o público infanto-juvenil seja imunizado e evitem doenças futuras”, comenta a docente.

Ela ainda ressalta que a imunização em massa ajuda a criar uma barreira de proteção, reduzindo a disseminação de doenças em toda a população. Isso é conhecido como "imunidade de rebanho".

Todos os municípios do Estado já estão abastecidos com os imunizantes e deram início à Campanha de Multivacinação.

Vacinas que serão disponibilizadas

Para crianças

BCG; Hepatite B; Rotavírus humano (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pneumocócica 23-valente (Pncc 23*), vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Para adolescentes menores de 15 anos

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23), vacina indicada para população indígena.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também