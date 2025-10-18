Menu
Saúde

Dia D da vacinação vai até o fim da tarde deste sábado no Tiradentes

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos

18 outubro 2025 - 11h54Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Dia D da Campanha de Multivacinação ocorre em dois pontos neste sábado (18), em Campo Grande, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis.

Durante o sábado, as vacinas estarão disponíveis na Paróquia Santo Expedito (Rua Deocleciano Dias Bagagem, 908 – Jardim Itamaracá), das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45.

Em ambos os locais, serão ofertadas todas as vacinas do calendário de rotina, além das doses contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, destaca que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem as vacinas das crianças e adolescentes.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem se imunizar durante a campanha. “Além das unidades de saúde, estamos realizando ações em escolas e com o apoio dos agentes comunitários para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não concluíram o esquema vacinal contra o HPV”, explica.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada unidade.

