'Dia D' de vacinação contra a gripe é neste sábado em Campo Grande

Onde se vacinar no Dia D? Norte Sul Plaza – 10h às 18h; Bosque dos Ipês – 10h às 17h; Pátio Central Shopping – 9h às 16h; Comper Ypê – 8h30 às 16h;

Este ano, a vacina oferecida pelo SUS protege contra três cepas do vírus, de acordo com a Instrução Normativa nº 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Thailand/8/2022 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Neste sábado (11), acontece o 'Dia D' de vacinação contra a gripe em Campo Grande, com pontos de imunização disponíveis em 12 locais estrategicamente distribuídos pela Capital, incluindo unidades de saúde, shoppings e supermercados.

