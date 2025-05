Dia D: Drive-thru da vacinação será no Ayrton Senna e no quartel da 14 de Julho neste sábado

Neste sábado dia 10, acontece o Dia D contra Influenza em todo o país e em Campo Grande haverá mutirão de vacinação em formato de drive-thru no quartel do Corpo dos Bombeiros na 14 de Julho das 8h da manhã às 16h horas e no parque Ayrton Senna no Aero Rancho, das 8h da manha às 17h horas.

No parque serão cinco guichês para vacinação tanto de pessoas que estejam no local com veículos, quanto para quem for até o ponto de vacinação a pé.

Serão ao todo 13 locais de vacinação com funcionamento o dia inteiro, além dos drives, as unidades de saúde funcionarão das 8h às 17h.

A orientação para quem procurar qualquer um dos pontos de vacinação é levar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.



A mobilização é nacional e a ação visa ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes.



Estão aptos a serem vacinados contra a gripe e influenza o publico geral acima de 6 meses de idade.

Confira os locais

Drive Bombeiros – 8h às 16h

Rua 14 de Julho, Centro



Drive Ayrton Senna – 8h às 17h

R. Jorn. Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho



Unidades de Saúde – 8h às 17h

Imbirussu -

USF Silvia Regina

USF Serradinho



Anhanduizinho

USF Dona Neta

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles



Bandeira

E.M Oliva Enciso (das 8h às 11h)

USF Tiradentes (das 12h às 17h)



Lagoa

USF Santa Emília

USF Coophavila



Segredo

USF Nasser

USF Jardim Presidente



Prosa

USF Noroeste

Centro

USF 26 de agosto

