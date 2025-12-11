Dia D levará vacinação, exames e atendimentos de graça no Bioparque neste sábado

Neste sábado (13), das 8h às 18h, o Bioparque Pantanal recebe o Dia D da Saúde Inclusiva, ação que reúne exames, vacinação e atendimentos gratuitos para a população. Os serviços devem ser agendados pelo telefone (67) 99184-6252.

Entre os exames e atendimentos disponíveis estão:

Ultrassom de mama – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde

Ultrassom de carótidas – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde

Mamografia – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde

Preventivo – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde

Odontologia – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde

Atendimento com Médico da Família – 8 vagas pela manhã e 20 à tarde

Também serão aplicadas 18 vacinas do calendário nacional, incluindo hepatite A e B, febre amarela, meningocócica, HPV, Covid-19 e influenza.

A programação inclui ainda duas palestras no auditório do Bioparque: às 9h, sobre nutrição para pessoas com autismo, e às 10h, sobre TDAH.

O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Cidadania em parceria com o Bioparque Pantanal.

