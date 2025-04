Dia Mundial da Conscientização do Autismo: Juliano Varela terá dia de atividades

Em função do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente no dia 2 de abril, a Associação Juliano Varela, irá comemorar a data com orquestra e atividade para as famílias atendidas na Unidade II, localizada na Rua Marquês Pombal nº 2.220, bairro Tiradentes em Campo Grande.

Neste dia, diversas iniciativas e campanhas são realizadas para promover a inclusão e a aceitação, destacando a importância de um olhar mais empático e informado sobre o autismo..



A abertura do evento, será às 8h, com a presença da presidente Malu, corpo docente e discente, famílias e autoridades.

A caminhada iniciará às 8h30, e fará parte da programação: oficinas, exposição de pinturas em telas, brinquedos e muita diversão. a ser realizado na Unidade II, localizada na Rua Marquês Pombal nº 2.220, bairro Tiradentes em Campo Grande.

