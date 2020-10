Diminui a taxa de contágio de coronavírus no Estado

Em atualização da Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira (2), Mato grosso do Sul chega a 70.828 mil casos de coronavírus, apesar da leve queda de contágio anunciada pela secretária-adjunta da pasta, Christine Maymone.

Nas últimas 24h, MS registou 589 casos de coronavírus, sendo 336 apenas em Campo Grande, enquanto Corumbá e Dourados tiveram 39 casos, apesar de estarem no topo na lista, a diferença nos números é alarmante.

A mesma situação ocorre com o número de óbitos, nas últimas 24h, o Estado registrou 15 mortes pela doença, 12 são da capital e as outras 3 dividas em Corumbá, Naviraí e Caarapó. No total, Campo Grande já contabiliza 572 mortes, seguido por Corumbá com 134 e Dourados com 96. (Veja o anexo detalhado dos óbitos ao final da matéria).

Conforme secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone, essa semana epidemiológica que fecha no sábado (3), teve um número menor de casos e a taxa de contágio reduziu aos poucos e agora é de 1.00, enquanto a taxa de letalidade que leva aos óbitos é de 1,9%.

Dos 70.828 casos, 64.257 já estão recuperados, sendo 6.571 mil ativos, destes 456 estão internados e 4.789 estão em isolamento domiciliar.

Apesar da leve retenção nos números, Christine Maymone alerta.“Temos que continuar com as medidas preventivas e não podemos abaixar a guarda. Fique em casa no final de semana, use máscara e não faça aglomeração”.

Confira a lista de cidades que registraram novos casos e óbitos por coronavírus:

Deixe seu Comentário

Leia Também