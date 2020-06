Distanciamento social em MS é de 36%, mesmo com novo recorde de coronavírus

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Mato Grosso do Sul manteve o distanciamento social de 36,7% na última terça-feira (17) enquanto os casos do novo coronavírus seguem aumentando gradativamente). Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, o histórico de baixa adesão tem refletido nos números, e o que se nota tem sido o aumento diário de óbitos, casos e taxa de ocupação de leitos.

O crescimento exponencial vem preocupando as autoridades estaduais de Saúde que mantém o apelo para que as pessoas só saiam de casa se houver necessidade, e se saírem que seja com todos os cuidados necessários.

A taxa recomendada por autoridades mundiais para reduzir o contágio é de 70%, e a SES já chegou a pedir o mínimo de 60%. Conforme o órgão, desde os primeiros casos de Covid-19 no estado, a maior taxa de recolhimento já alcançada foi na primeira quinzena de março, com taxa de 63% no domingo 22 de março.

“Se nós do MS temos dados que são referência, é por todo trabalho que foi feito antes mesmo da pandemia chegar. Mas todo esse trabalho pode ser em vão se não houver a participação de todos. Só saia se for muito necessário, se for imprescindível. Por que o isolamento social vai fazer com que a gente salve vidas, que podem ser inclusive de um de seus familiares”, destaca o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Na Capital a taxa de isolamento social mapeada nesta terça-feira foi de 35,9%, enquanto nos municípios a menor adesão foi em Anaurilândia com taxa de 29,7% e a melhor em Novo Horizonte do Sul com 62,5%.

Nas últimas 24 horas, o estado bateu novo recorde com o registro de 379 novos testes positivos para a Covid-19, passando dos 4 mil infectados.

