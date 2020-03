DistribuiÃ§Ã£o de 80 mil litros de Ã¡lcool 70% inicia na prÃ³xima semana em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciará na próxima semana a distribuição de 80 mil litros de álcool 70% nos municípios do Estado.

O volume corresponde aos 200 mil litros de álcool que foram doados pela Associação de Produtores de Bioenergia de Mato grosso do Sul (Biosul).

De acordo com o órgão, eles serão envasados e padronizado com o teor de 70% em frascos de 1 litro pela indústria cervejaria Bamboa, instalada em Campo Grande.

Segundo a SES (Secretaria de Estado e Saúde,) será priorizado a distribuição desses materiais em hospitais de referências para o tratamento, com leitos de atendimento dos municípios, levando em conta ainda o número de habitantes, o restante será distribuído de acordo com os critérios e necessidade de cada secretaria municipal.

Na quinta-feira (19), a Secretaria realizou uma reunião, por videoconferência, para alinhamento das ações em combate ao coronavírus nos municípios. O volume restante da doação da Biosul será produzido, entregue e distribuído gradativamente.

A doação é resultado da articulação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar juntamente à Biosul, com apoio da Federação das Indústrias de Mato grosso do Sul (Fiems). A ação contou ainda com a colaboração do Corpo de Bombeiros, responsável pelo transporte do álcool até a indústria.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a ação das instituições e da iniciativa privada mostra a sensibilidade em relação ao atual cenário. “Estamos contando com o apoio e solidariedade de empresas e indústrias instaladas em Mato Grosso do Sul. Neste momento toda a ajuda é bem-vinda e quem se dispor a auxiliar nesse processo do álcool para os hospitais pode entrar em contato com o Governo”, declarou durante a transmissão ao vivo nas redes sociais oficiais do Governo de MS, nessa quinta-feira (19).

