Doações ao Hemosul irão atender hospitais de MS no fim de semana

Para manter as doações de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais durante o fim de semana, o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, recebe doações de sangue nesta sexta-feira (12) e sábado (13), para repor o estoque de sangue que se encontra em situação de emergência.

Os tipos sanguíneos “O” positivo e negativo estão com 7% e 5% de capacidade, respectivamente. No Hemosul Coordenador, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.

Na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), as doações são das 7h às 12h – de segunda a sexta-feira.

Como doar

O doador deve ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais e comparecer a uma unidade de coleta portanto documentos pessoais e estar bem alimentado.

Quem se vacinou contra a covid com Coronavac, deve esperar até 48h, já s imunizados com Astrazeneca, Pfizer e Janssen devem fazer intervalo de 7 dias.

Deixe seu Comentário

Leia Também