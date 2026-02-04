Doadores que usam canetas emagrecedoras passam a ter novas regras no Hemosul

O Hemosul alterou as regras de doação para quem faz tratamento com canetas emagrecedoras, após a publicação de Nota Técnica do Ministério da Saúde. A principal mudança é a redução do prazo de inaptidão temporária, que antes variava de seis meses a um ano e agora passa a ser de 14 dias, desde que o doador esteja em boas condições de saúde.

Antes da publicação da Nota Técnica, o Hemosul adotava prazos mais longos por precaução, diante da ausência de diretrizes federais específicas. Com a nova norma, o uso de medicamentos autorizados pela Anvisa deixa de ser, por si só, um impedimento prolongado para a doação.

O prazo de 14 dias deve ser respeitado após:

início do uso do medicamento;

alteração ou aumento da dose;

presença de sintomas;

A contagem começa após a completa resolução dos sintomas, quando a pessoa estiver se sentindo bem, assegurando a proteção da saúde do doador durante todo o processo.

Pessoas que procuraram o Hemosul para doar sangue antes da publicação da nova orientação e foram consideradas inaptas, mas que agora se enquadram nos critérios atualizados, podem retornar às unidades para reavaliação.

Quem pode doar sangue

De forma geral, podem doar sangue pessoas que:

estejam em boas condições de saúde;

tenham entre 16 e 69 anos;

estejam bem alimentadas e descansadas no dia da doação;

apresentem documento oficial com foto;

pesem, no mínimo, 51 quilos.

Menores de 18 anos podem doar somente com a presença e autorização do pai, da mãe ou do responsável legal no momento da doação.

