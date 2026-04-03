Dourados cria Centro de Operações de Emergência para enfrentar avanço da Chikungunya

A Prefeitura de Dourados instituiu o Centro de Operações de Emergência (COE) em Saúde Pública para reforçar o enfrentamento da chikungunya no município. O decreto foi publicado em edição extraordinária na quinta-feira (2) e é assinado pelo prefeito Marçal Filho.

A medida considera o avanço da doença, com aumento expressivo de casos e registros de mortes, inclusive na Reserva Indígena. O COE terá como função coordenar, planejar, monitorar e avaliar as ações de resposta à emergência em saúde pública.

O centro será composto por representantes das esferas municipal, estadual e federal, com atuação sob comando da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com o Distrito Sanitário Indígena (DSEI). As atividades ocorrerão em regime contínuo enquanto durar a situação de emergência.

Dourados enfrenta alta nos casos desde março, com confirmações, investigações em andamento e internações. Na Reserva Indígena, onde há surto da doença, já foram registradas mortes neste ano.

Em meio ao cenário, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, visita o município nesta sexta-feira (3), com agenda no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, que recebe pacientes encaminhados das aldeias.

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