Dr. Paulo AndrÃ© Ã© o convidado do SaÃºde e Bem-Estar desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (3), o quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará o Dr. Paulo André Costa Novaes, especialista em Anestesiologia na Associação Beneficente de Campo Grande – Hospital Santa Casa, com atuação em tratamento da dor e cuidados paliativos.

Diretor-Financeiro do Servan Anestesiologia, Dr. Paulo André irá desmistificar a anestesia a explicar o contexto em que cada uma é utilizada e falar também sobre os serviços e novidades do Serviço Ambulatorial do Servan.

Paulo André, também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

