Dr. Rafhael Alves é o convidado do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Convidados para participar do Fullface Lifting Experience no Copacabana Palace no Rio de Janeiro, o JD1 entrevista no quadro Saúde e Bem-Estar com De. Plácido Menezes desta sexta-feira (5), o cirurgião dentista, Rafhael Alves Moreira, mestre em ortodontia e harmonização orofacial.

Rafhael Alves é formado em odontologia pela Unopar/PR, e também atua como professor coordenador no curso de pós-graduação em harmonização orofacial da UniFil. O cirurgião falará sobre o full face, que é a técnica dos liftings não cirúrgicos, individualizados para cada paciente.

Ele também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Nesta sexta, o programa vai ao ar às 13h (horário de MS) e às 14h (Horário do Rio). Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

