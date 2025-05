Drive-Thru e unidades de saúde: veja onde se vacinar contra a gripe na Capital

Neste sábado (10) e domingo (11) acontece a mobilização nacional do Dia D de Vacinação contra a Influenza. Com isso, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ativou o Drive-Thru no Parque Ayrton Senna e a abertura de diversas unidades de saúde no sábado.

Ação visa facilitar o acesso da população à vacina contra a Influenza, especialmente para quem não consegue se imunizar durante a semana.

Como chegar ao Drive-Thru?

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, contará com cinco guichês de atendimento, funcionando das 8h às 17h. O acesso será feito pela Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, com saída pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima, conforme indicado no mapa divulgado pela Sesau.

Quem estiver a pé também poderá se vacinar no local, com atendimento garantido para todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

Locais de vacinação

Sábado – 10 de maio

Horário: 8h às 17h (exceto onde indicado)

Drive-Thru:

Parque Ayrton Senna – R. Jornalista Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho

Unidades de Saúde:



Imbirussu:

USF Silvia Regina

USF Serradinho

Anhanduizinho:

USF Dona Neta

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

Lagoa:

USF Santa Emília

USF Coophavila

Segredo:

USF Nasser

USF Jardim Presidente

Prosa:

USF Noroeste

Centro:

USF 26 de Agosto

Bandeira:

E.M Oliva Enciso (das 8h às 11h)

USF Tiradentes (das 12h às 17h)

Drive Complementar:

Corpo de Bombeiros – Rua 14 de Julho, Centro (das 8h às 16h)

Domingo – 11 de maio

Horário: 8h às 17h -Dias das mães

Drive-Thru:

Parque Ayrton Senna – R. Jornalista Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho

No domingo, somente o Drive-Thru do Parque Ayrton Senna estará em funcionamento. As demais unidades não abrirão. O Drive do Corpo de Bombeiros funcionará apenas no sábado.

