Duas vacinas tiveram revés essa semana

A farmacêutica AstraZeneca suspendeu os estudos da fase 3 da vacina para Covid-19, que estava sendo desenvolvida com a Universidade de Oxford. De acordo com informações preliminares, o motivo da interrupção seria a suspeita de uma reação adversa séria em um dos participantes dos testes conduzidos no Reino Unido.

De acordo com o site de noticias especializado em saúde, “Start”, não está claro quem tomou a decisão de paralisar os estudos, sendo possível que a medida foi tomada voluntariamente pela AstraZeneca, e não por autoridades regulatórias.

Com a suspensão desta terça, é o segundo teste que sofre revés nesta semana. Na segunda-feira (7), a empresa chinesa Sinovac Biotech informou que sua vacina, a CoronaVac, que parecia segura para pessoas mais velhas, não apresenta tanta eficácia em idosos, segundo resultados preliminares de um teste inicial e intermediário, e mostrando as respostas imunológicas desencadeadas pela vacina ligeiramente mais fracas do que em adultos mais jovens.

Por coincidência, ambas estão sendo testadas também no Brasil e são esperanças de imunização no país.

