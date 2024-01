Edital do concurso da Funsau com 279 vagas deve ser divulgado ainda nesta semana

Cumprindo com o anunciado pela secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes, em publicação em seu perfil no Instagram, o governo definiu nesta segunda-feira (22) a banca para o concurso da Fundação Serviços de Saúde (Funsau), que contará com 279 vagas disponíveis.

Nesta semana foi anunciada a banca organizadora do concurso, que será o Instituto Selecon. Se espera que os editais, contendo as regras e condições para participação, sejam publicados ainda nesta semana

No total, as vagas estão distribuídas entre as funções de fonoaudiólogo, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, biomédico, enfermeiro, enfermeiro clínico, nutricionista, médico, costureiro, agente condutor de veículo, agente de serviços hospitalares, técnico de radiologia, agente de farmácia, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços hospitalares, analista de sistemas, técnico de telecomunicações, auxiliar de serviços hospitalares, auxiliar de lavanderia.

