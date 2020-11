Eduardo Pazuello, recebe alta após dois dias internado

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi internado com covid-19, recebeu alta na manhã deste domingo (1º), às 11h30, conforme informou há pouco o Ministério. Ele estava internado no hospital DF Star desde sexta-feira (30) com um quadro de desidratação. A expectativa inicial era de que ele saísse do DF Star "brevemente", mas, com o acompanhamento médico, a decisão foi de permanecer na unidade de saúde até este domingo.

"Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da covid-19", afirma nota do ministério. De acordo com a pasta, durante o período de internação não houve necessidade de medidas de suporte, como suplementação de oxigênio.

Pazuello anunciou no último dia 21 ter contraído Covid-19. Ele já vinha enfrentando um quadro de desidratação por conta da doença. O ministro também se queixou de febre e dor de cabeça.

