Educação sexual voltará a ser ensinado nas escolas, diz governo

A educação sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis voltarão a ser debatidos como parte do programa Saúde na Escola, criado em 2007. O anuncio do retorno do programa foi feito pelo Ministério da Saúde, na terça-feira (25).

Esses temas, segundo o governo, tinham sido retirados do programa na gestão anterior. O ministério informou que o Saúde na Escola, nos últimos anos, se concentrou em alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física.

A pasta liberou R$ 90,3 milhões para os municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola. Das cidades do país, 99% estão habilitadas a receberos recursos. O governo quer atingir 25 milhões de estudantes.

As prefeituras poderão receber R$ 1 mil a mais a cada grupo de até 800 estudantes de escolas e creches públicas e conveniadas onde haja alunos em medidas socioeducativas. Ou então escolas que tenham ao menos 50% de seus alunos no Bolsa Família.

Além da saúde sexual, o programa vai trabalhar temas como a prevenção de violências e acidentes, saúde mental, promoção da cultura de paz e direitos humanos.

