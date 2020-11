Em 24 horas, número de casos de covid-19 salta de 176 para 854 em MS

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 854 casos e quatro novas mortes em decorrência do coronavírus, que foram registrados nesta terça-feira (17). O número de infectados já chega a 88.965.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 82.965 já estão recuperados. MS tem 5.012 casos ativos. No total, MS já registrou 1.697 óbitos.

Atualmente 253 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 150 em leitos clínicos e 104 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 78%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 70% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 41% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 45%.

As cinco cidades que tiveram mais óbitos são, Campo Grande já registrou 728 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá com 168 óbitos, em Dourados já são 116, em Aquidauana foram 64 pessoas que perderam a vida e Três Lagoas tem a 45 mortes. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Conforme o boletim do coronavírus, foram registradas mais quatro óbitos, três mortes em Campo Grande e uma morte ocorreu em Antônio João. Uma morte ocorreu no dia 13, outra no dia 15 e duas no dia 16 de novembro. Só uma delas não tinha nada relatado, as outras tinham algumas comorbidades como obesidade, tabagismo, diabetes e doença cardiovascular crônica.

De acordo com a SES, dos 854 novos casos, foram registrados em Campo Grande com 538 casos, Dourados teve 100 notificações, Anastácio foi 17 registros, Três Lagoas com 16 novos infectados e Naviraí com 15 casos novos. Os outros 168 casos notificados ocorreram em outros 39 municípios.

As cinco cidades que tiveram mais casos desdeo inicio da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 39.607 registros da doença, Dourados tem 9.300, Corumbá já registrou 5.148 casos, Três Lagoas com 3.209 infectados e Sidrolândia com 2.203 casos.

Conforme o boletim, MS já soma 345.858 casos notificados dos quais 253.932 foram descartados. Há 347 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 2.614 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

