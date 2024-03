Segundo dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados nesta sexta-feira (15), em apenas 74 dias, já foram registrados mais casos em 2024 que em todo o ano de 2023, o segundo maior número desde o início da série histórica, em 2000.

Em 2023, foram registrados 1.658.816 casos de dengue, entre prováveis e confirmados, enquanto nas primeiras dez semanas deste ano foram registrados 1.684.781 casos. Em comparação, o ano com o recorde de casos foi 2015, com 1.688.688.

No mesmo período do ano passado, o Brasil tinha registrado 326.342 casos. Também foi registrado mais mortes nessas primeiras semanas do ano, 513 confirmadas, que em comparação com os 74 primeiros dias de 2023, que registraram 202 óbitos confirmados.

Dengue em MS

Segundo o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado na quarta-feira (13), Mato Grosso do Sul já conta com 7,4 mil casos prováveis e 2,4 mil confirmados em 2024.

Até o momento, foram 4 mortes confirmadas pela doença neste ano, além de outras 8 em investigação até o momento.

