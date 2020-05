Em dia crítico, MS tem 62 novos casos de coronavírus

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus deste domingo (17), no Mato Grosso do Sul registrou 62 novos casos de coronavírus nas últimas 24h, com isso o estado alcançou 570 pessoas contaminadas.



Do total de casos, 217 deles já recuperados.



Dos 62 novos casos, 34 são apenas em em Guia Lopes da Laguna; quatro em Fátima do Sul; cinco em Três Lagoas e Bonito; um em Vicentina, Dourados e Deodápolis; Campo Grande, Corumbá, Ribas do Rio Pardo e Douradina, todos com apenas dois novos casos e três na cidade de Jardim.



O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 2.418, com 69 casos ainda em investigação, 1.841 casos descartados e 21 casos excluídos.



Ainda de acordo com a SES, dos novos casos apenas um está internado enquanto outros 61 estão em isolamento domiciliar



Campo Grande lidera o ranking de casos com 174, seguido por Guia Lopes da Laguna com 98 e Três Lagoas com 91, Dourados com 42 e Jardim com 20 casos.

Curva de casos se acentuou nas últimas 24h confira o registro do novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul

