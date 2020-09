Aproximadamente 90% dos mortos pela Covid-19 em MS tinham comorbidades

Seis meses depois da primeira morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (9), 1009 mortes causada pela doença que mudou a realidade no mundo inteiro.

Um fato que chama a atenção, é que as mortes, em sua maioria, 89,9% foram de pessoas que já apresentavam alguma comorbidade. Diabetes, doenças pulmonares cardiovasculares e problemas renais são as principais que acompanham um óbito.

Do total, 440 pessoas que vieram a óbito são do sexo feminino, sendo que 396 delas apresentavam alguma doença. O total de homens acometidos pela doença foi de: 569, sendo que 503 deles apresentavam comorbidades.

As mais de mil mortes levaram também profissionais da saúde, que atuaram na linha de frente do combate a Covid-19, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Mato Grosso do Sul perdeu 23 profissionais da saúde, de março até hoje.

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, lamentou as mortes na live desta quarta. “Manifestamos nossas condolências as famílias dos mais de mil mortos e também nossa indignação, pois lutamos muito para que não atingíssemos essa marca”, lamenta.

Resende também alerta a população para que todos façam sua parte. “Nós da saúde vamos continuar pregando que os únicos medicamentos a disposição hoje que não custam nada e que já deram resultado positivo é o isolamento social, só sair de casa de for estritamente necessário, uso da mascara e as regras de higiene, certamente se cada um que nos ouve, que nos acompanha, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas, nós haveremos de ter sucesso no enfrentamento do coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul”, finaliza.

