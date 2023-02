Em MS, 11 municípios estão com alta incidência de dengue

Em Mato Grosso do Sul, 11 municípios estão com alta incidência de casos de dengue, conforme aponta o último boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). São eles: Caracol, Bonito, Jaraguari, Rio Negro, Bodoquena, Batayporã, Miranda, Água Clara, Guia Lopes, Bela Vista e Maracaju que, apresentam acima de 300 ocorrências a cada 100 mil habitantes.

Quando se trata de números absolutos, Bonito, Miranda e Corumbá lideram o ranking de casos com 89, 63 e 59 confirmações, respectivamente. Três Lagoas, Maracaju e Campo Grande aparecem em seguida com 55,50 e 39 casos confirmados.

MS ocupa o 10º lugar no ranking entre os estados com maior incidência da doença. São 2.840 casos prováveis para uma população de 2.809.394 habitantes.

Os sintomas da doença

Pessoas infectadas pelo vírus da dengue apresentam diversos sintomas. Os mais comuns são:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se

levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de

maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito

O tratamento

O tratamento da doença é baseado na hidratação adequada, mas uma vacina já está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também