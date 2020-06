URGENTE - Feriado começa com 126 casos novos em Campo Grande e 25ª morte

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta quinta-feira (11), 256 novos casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado alcança 2.853 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

O município de Dourados contabiliza um óbito, de um paciente com moradia em Rio Brilhante.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, voltou a pedir que a população sul-mato-grossense fique em casa para evitar o contágio do vírus. " A partir de hoje tem mais três dias de folga, gostaria que cada um nos ajudasse com isolamento social, pra evitarmos a disseminação do coronavírus", finalizou.

O estado já registra 20.145 casos notificados, destes, 542 estão em análises e 2.179 seguem sem encerramento e 14.571 já foram descartados.

Entre os contaminados pela doença, 1.461 já estão recuperados e 71 pacientes estão internados, as outras 1.296 pessoas contaminadas estão em isolamento domiciliar, 25 pessoas já morreram pela doença.

onfira a distruibuição dos novos casos registrados nesta quinta-feira (11):

