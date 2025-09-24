Em MS, mais de 150 pessoas manifestaram desejo de ser doadoras de órgãos

Pelo menos 156 pessoas de Mato Grosso do Sul manifestaram desejo de serem doador de órgãos e formalizaram isso em solicitações por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. No dia 27 de setembro, o país celebra o 'Dia Nacional de Doação de Órgãos'.

O estado vem avançando nessa questão e diante da plataforma digital, obtém um canal para que os cidadãos possam declarar a vontade em realizar as doações.

"Mato Grosso do Sul dá um passo à frente na valorização da vida. Com a AEDO, os cartórios de notas passam a oferecer ao cidadão um canal seguro e digital para declarar sua vontade de doar órgãos. É uma iniciativa que une tecnologia, responsabilidade social e o compromisso do notariado com causas que realmente transformam. Estamos orgulhosos de fazer parte desse movimento que salva vidas", destacou Dr. Elder Dutra, presidente do Cartório de Notas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.

O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br , solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.

