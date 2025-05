Em parceria com o Comper, prefeitura faz ação de testagem e prevenção de ISTs na Capital

Para promover a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio da Coordenadoria de ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais, está realizando uma série de atendimentos com testagem gratuita para HIV, sífilis e hepatites B e C em unidades da rede Comper em Campo Grande.

Nesta quinta-feira (1), Dia do Trabalhador, a ação acontece no Comper São Francisco. A equipe de saúde oferece não apenas os testes rápidos, mas também orientações sobre prevenção combinada, distribuição de preservativos e esclarecimentos sobre os serviços disponíveis na rede municipal de saúde.

A chefe do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Fabiane Duarte, reforça a importância dessas iniciativas em locais de grande circulação. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, indo até onde as pessoas estão. Essas ações são fundamentais para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e à informação, promovendo saúde com cidadania”, destaca.

As ações integram um calendário contínuo de prevenção, com atividades planejadas para finais de semana e feriados, ampliando o acesso em horários alternativos.

Próximas agendas de testagem e prevenção:

- 01/05 (quarta-feira – feriado) – Comper São Francisco

- 02/05 (quinta-feira) – Comper São Francisco

- 03/05 (sexta-feira) – Comper Mascarenhas de Moraes

- 04/05 (sábado) – Comper Mascarenhas de Moraes

A SESAU reforça que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz e para a quebra da cadeia de transmissão das ISTs. Todos os testes são realizados de forma sigilosa, com orientação e encaminhamento, quando necessário.

