Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente

Em nota enviada à imprensa, a farmacêutica afirmou que não foi incluída nas discussões sobre o tema

11 fevereiro 2026 - 18h41Brenda Assis

A empresa farmacêutica Eli Lilly, detentora dos direitos do Mounjaro se manifestou nesta quarta-feira (11) contra a aprovação da urgência de um projeto de lei que declara o medicamento de “interesse público”.

Se a proposta for aprovada, a patente poderá ser quebrada e versões “genéricas” poderão ser comercializadas no Brasil, o que deve reduzir o preço das “canetas emagrecedoras”.

Em nota enviada à imprensa, a farmacêutica afirmou que não foi incluída nas discussões sobre o tema.

“Não é assim que se constrói uma política pública sólida e sustentável. O próprio arcabouço legal brasileiro exige que o licenciamento compulsório seja excepcional, tecnicamente justificado e iniciado pelo Poder Executivo. O Ministério da Saúde não emitiu qualquer determinação que apoie essa ação, e a Lilly, como titular da patente, nunca foi envolvida no processo”, declarou a empresa.

O requerimento de urgência foi aprovado na segunda-feira (9/2). Com isso, a proposta pode ser analisada diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões temáticas. Se for aprovada, seguirá para o Senado Federal e, por fim, para sanção do presidente da República.

Obesidade

O texto foi apresentado pelo líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), que é médico. O deputado afirma que os medicamentos são importantes no tratamento da obesidade, mas têm alto custo no mercado farmacêutico.

“Ocorre que o preço comercial desses medicamentos é simplesmente impeditivo aos objetivos de uma medicina de massa, que precisa, hoje, tratar mais da metade da população adulta de um país que ultrapassa os 200 milhões de habitantes”, afirmou o parlamentar na proposta.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacina sendo aplicada
Saúde
Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
Começa vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra dengue
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Medicamento Mounjaro
Saúde
Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro
Campanha terá 18 mil vacinas à disposição
Saúde
Indústria de MS recebe campanha de imunização contra a gripe
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa
Morcego com raiva foi encontrado em Campo Grande
Saúde
Campo Grande registra primeiro caso de morcego positivo para raiva em 2026
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Lula e ministro estiveram no centro de produção do Butantan
Saúde
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Diversos produtos irregulares foram apreendidos
Saúde
Saúde de MS monta força-tarefa permanente contra canetas emagrecedoras ilegais

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde