Vacinação contra a gripe no Quartel do Corpo de Bombeiros encerra nesta sexta

Encerra nesta sexta-feira (19), a imunização contra a Influenza, no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande. Os atendimentos fornecidos no local em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e SES (Secretaria de Estado de Saúde), são disponibilizados até às 19h.

A população em geral pode procurar o ponto onde crianças a partir de seis meses a idosos podem se vacinar. A medida ocorre como forma preventiva para fortalecer a vacinação e prevenir quanto aos sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente em crianças.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar está localizado a rua Sete de Setembro 408, esquina com a Rua Quatorze de Julho.

