Saúde

Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon

Vítima foi socorrida desacordada pela equipe do local; Coren-MS cobra medidas de segurança

18 agosto 2025 - 14h24Carla Andréa

Uma enfermeira, que não teve a identidade revelada, foi agredida durante o plantão da noite deste domingo (17) na UPA do Leblon, em Campo Grande.

O caso foi relatado pelo presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), Ângelo Sinte, que cobrou mais segurança para os profissionais de saúde nas unidades de urgência e emergência do Estado.

Segundo ele, a profissional estava no computador digitando procedimentos quando um paciente da enfermaria, diagnosticado com esquizofrenia e usuário de drogas, levantou do leito e a atacou com um soco no rosto.

“A enfermeira caiu, bateu a cabeça e ficou desacordada. Foi socorrida pela equipe, encaminhada para a área vermelha e depois para o hospital, onde realizou tomografia. Felizmente o exame não apontou alterações, mas ela segue com dores e em acompanhamento”, detalhou Ângelo.

Após a agressão, o paciente retornou para o leito como se nada tivesse acontecido. O episódio gerou indignação entre os profissionais de enfermagem, que denunciam a falta de condições de trabalho e de segurança nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros Regionais de Saúde (CRSs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

De acordo com Ângelo, o Conselho foi acionado na noite do ocorrido e participará de uma reunião com a gestão municipal ainda nesta semana para discutir protocolos de segurança e alternativas para evitar novos episódios de violência contra profissionais da saúde.

