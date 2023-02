Epidemia de chikungunya deixa 13 cidades de MS em alerta

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, principalmente nas cidades da fronteira. O motivo? O Paraguai atualmente registra uma epidemia de chikungunya, mais de 18 mil registrados desde o início do ano.

Segundo o Ministério da Saúde paraguaio, o número de casos registrados em 2023 já atingiu um número quase treze vezes maior do que o confirmado em 2022.

Por se encontrar na fronteira com o Paraguai, a epidemia já atinge o Estado que, segundo o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems-MS), José Lourenço Braga, já contabiliza com 57 casos prováveis da doença.

“Chikungunya já preocupa como situação da dengue, as ações nesse momento é a mobilização do controle mecânico das visitas aos domicílios e conscientização da população pela gravidade da doença. A principal preocupação é a mobilização da população em mutirões de limpeza e todas as ações necessárias, considerando a realidade de cada município”, explicou.

Em Ponta Porã já são nove casos da doença neste ano. Em comparação com 2022, foram confirmados 4 casos.

Os secretários de saúde de 13 cidades do Estado que estão próximas de municípios paraguaios já estão avaliando medidas para evitar a proliferação da doença.

