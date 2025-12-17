Menu
Saúde

Equilíbrio no fim de ano: nutricionista dá dicas para aproveitar as festas sem culpa

Profissional orienta como aproveitar ceias, bebidas e sobremesas sem comprometer a rotina alimentar

17 dezembro 2025 - 17h24Taynara Menezes
A proporção ideal, segundo Jacqueline, é cerca de 1/4 do prato com carboidratos e outro 1/4 com proteínaA proporção ideal, segundo Jacqueline, é cerca de 1/4 do prato com carboidratos e outro 1/4 com proteína   (Foto: Reprodução/internet)

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas pessoas se preocupam com os exageros alimentares típicos da época. Segundo a nutricionista Jacqueline Wahrhaftig, o problema não está na ceia em si, mas nos hábitos acumulados ao longo do mês.

“Uma ou duas ceias não são capazes de causar um ganho de peso significativo. O que costuma levar ao desconforto é transformar todo o mês em um período liberado”, alerta.

Para evitar excessos, a especialista recomenda não pular refeições antes da ceia. “Chegar com fome demais atrapalha qualquer tentativa de moderação”, explica. Lanches ricos em proteína, como iogurte com fruta, sanduíche com patê de frango ou atum, ou uma fruta batida com iogurte, ajudam a aumentar a saciedade.

Na hora de montar o prato, ela sugere incluir sempre vegetais, mesmo que em pequenas porções. “Coloque uma salada, folhas, tomate-cereja, um molho que você goste. Não deixe os vegetais de fora.”

A proporção ideal, segundo Jacqueline, é cerca de 1/4 do prato com carboidratos e outro 1/4 com proteína, como peru, chester ou a carne tradicional da família. Comer devagar também é importante, pois “a saciedade vem com alguns minutos de atraso. Se você come rápido, ultrapassa o ponto sem perceber”.

Doces e bebidas

O álcool e as sobremesas merecem atenção, mas não precisam ser proibidos, alerta a profissional, o segredo está no equilíbrio. “A melhor estratégia é alternar bebida com água. Tomei uma taça de vinho? Bebo um copo de água em seguida”, recomenda a nutricionista.

Para os doces, a orientação é escolher apenas o que mais gosta e em porções menores. Frutas, como cereja, morango ou uva, ajudam a balancear a refeição.

Após uma noite de exageros, Jacqueline aconselha retomar a rotina normal, sem recorrer a estratégias restritivas. “Tente fazer uma refeição completa de manhã, inclua frutas, siga as proporções do prato no almoço, mesmo que aproveite as sobras da ceia. Beba água, movimente-se. Nada mirabolante, só voltar ao normal.” 

