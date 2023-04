Escolas realizam 'Dia D' de combate a dengue em MS

Escolas estaduais, municipais e particulares de Mato Grosso do Sul realizam, nesta terça-feira (25), o “Dia D de conscientização contra o mosquito da dengue”, para sensibilizar os estudantes e toda a comunidade à conter os avanços das arboviroses (dengue, chikungunya e zika).

Em parceria com as secretarias estaduais de Saúde e Educação, a Campanha “Vença a Dengue sem zum, zum, zum” ocorrerá durante toda esta semana. O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, afirma que a pasta tem feito diversas ações de vigilância no Estado.

“A SES tem feito diversas ações e oferecendo apoio aos 79 municípios para reduzir o número de casos novos em nosso Estado.

A Campanha “Vença a Dengue sem zum, zum, zum”, terá temas voltadas para todas as modalidades e etapas das escolas e centros da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) e tem como intuito promover nas instituições de ensino, a promoção de estratégias e procedimentos locais em prol do enfrentamento do vírus, bem como no controle da evolução de casos.

Assim, as estratégias ocorrem da seguinte maneira: a escola pode optar por criar padrinhos para cada sala, sendo essa uma possibilidade de organização para execução das atividades, respeitando a carga horária dos professores e tornando o trabalho mais dinâmico, e garantindo que todas as turmas sejam envolvidas nas atividades.

As escolas têm a possibilidade de mobilizar os Clubes de Protagonismo, da Rádio Escolar e até mesmo dos momentos de Acolhida para apresentação da atual situação epidemiológica do município ou região em que a escola está inserida. Além das mobilizações internas da escola, considerando a importância da multiplicação dos saberes às comunidades no entorno da escola.

O tema foi inserido em todas os conteúdos programáticos de cada disciplina em todos os níveis e séries. Por exemplo, para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a sugestão foi trabalhar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos vírus a ele associados, no intuito de sensibilizar os estudantes sobre a doença, enfatizando os bons hábitos de cuidados com o meio ambiente.

Dia D

Em Campo Grande, três escolas estão como principais para realizar a ação, mas a iniciativa acontece em toda a rede estadual, municipal e particulares de ensino.

Na Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, as ações iniciaram às 8 horas com a realização de atividades pedagógicas e feira de ciências temática.

Já na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no Jardim dos Estados. As ações tiveram Início às 7 horas com acolhimento diferenciado e às 10 horas apresentação de uma peça de teatro.

Na Escola Estadual Neyder Sueli, no Aero Rancho, as ações iniciaram às 6h40 com o desenvolvimento de ações que envolverão os pais no horário de entrada (momento de sensibilização pais / estudantes / comunidade. Professores e alunos caracterizados.

