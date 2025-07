Especialista discute câncer de boca e lesões orais no Saúde e Bem-Estar desta sexta

O programa Saúde e Bem-Estar, apresentado pelo Dr. Plácido Menezes, receberá nesta sexta-feira (11), o cirurgião-dentista Gleyson Amaral, referência nacional em diagnóstico oral.

Doutor em Patologia Oral pela Unicamp e professor da Faculdade de Odontologia da UFMS, Gleyson também é o presidente do 51º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, que será realizado pela primeira vez em Campo Grande (MS).

Organizado pela Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral (SOBEP), o congresso é o mais importante da América Latina na área de diagnóstico oral e conta com o reconhecimento internacional.

Durante o programa, Gleyson vai explicar o papel da estomatologia, especialidade que se dedica à identificação de lesões bucais, muitas vezes associadas ao tabagismo, infecções ou até manifestações iniciais de doenças sistêmicas.

