Estado amplia imunização com 10 'vacimóveis' que atenderão áreas de difícil acesso

O Governo do Estado, adquiriu por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), dez "vacimóveis", unidades móveis preparadas para levar imunização a locais de grande circulação, áreas remotas e pontos estratégicos definidos em conjunto com os municípios.



Cada veículo conta com câmara refrigerada, materiais para preparo das vacinas, cadeira de atendimento, televisão para acolhimento e tenda externa, oferecendo estrutura completa, segura e confortável para ações itinerantes. Projetados para atuar de forma complementar às salas de vacina da atenção primária.



As novas unidades atenderão áreas sem sala de vacina, assentamentos, comunidades indígenas, regiões de difícil acesso e espaços públicos de grande fluxo. “O objetivo é ampliar o acesso e facilitar a vida da população, levando a vacina até onde as pessoas estão”, destacou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.



Projeto piloto e expansão

Entre novembro e dezembro, a SES realizou um projeto piloto, visitando municípios e testando a estrutura dos vacimóveis em ações reais de campo.



Corumbá, Inocência, Japorã, Porto Murtinho, Miranda e Paranaíba foram as cidades que já receberam as unidades móveis, permitindo avaliar o desempenho dos veículos em diferentes realidades territoriais. Os resultados orientam o planejamento das atividades programadas para 2026, quando os veículos serão utilizados nas principais agendas estaduais e nacionais, como a campanha de influenza, vacinação em fronteiras, multivacinação e vacinação contra a Covid-19.



