Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Saúde

Estado amplia imunização com 10 'vacimóveis' que atenderão áreas de difícil acesso

Os veículos são projetados para atuar de forma complementar às salas de vacina da atenção primária

12 dezembro 2025 - 09h34Sarah Chaves
Fotos: Gerência de Imunização SESFotos: Gerência de Imunização SES  

O Governo do Estado, adquiriu por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), dez "vacimóveis", unidades móveis preparadas para levar imunização a locais de grande circulação, áreas remotas e pontos estratégicos definidos em conjunto com os municípios.

Cada veículo conta com câmara refrigerada, materiais para preparo das vacinas, cadeira de atendimento, televisão para acolhimento e tenda externa, oferecendo estrutura completa, segura e confortável para ações itinerantes. Projetados para atuar de forma complementar às salas de vacina da atenção primária.

As novas unidades atenderão áreas sem sala de vacina, assentamentos, comunidades indígenas, regiões de difícil acesso e espaços públicos de grande fluxo. “O objetivo é ampliar o acesso e facilitar a vida da população, levando a vacina até onde as pessoas estão”, destacou o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Projeto piloto e expansão
Entre novembro e dezembro, a SES realizou um projeto piloto, visitando municípios e testando a estrutura dos vacimóveis em ações reais de campo.

Corumbá, Inocência, Japorã, Porto Murtinho, Miranda e Paranaíba foram as cidades que já receberam as unidades móveis, permitindo avaliar o desempenho dos veículos em diferentes realidades territoriais. Os resultados orientam o planejamento das atividades programadas para 2026, quando os veículos serão utilizados nas principais agendas estaduais e nacionais, como a campanha de influenza, vacinação em fronteiras, multivacinação e vacinação contra a Covid-19.
 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Saúde
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Dia D da Saúde Inclusiva
Saúde
Dia D levará vacinação, exames e atendimentos de graça no Bioparque neste sábado
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Saúde
Última edição do 'Dia E' promete mais de 250 atendimentos no Hospital Universitário
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Desabastecimento de medicamentos essenciais coloca saúde da população em risco, alerta CRM
Casos de dengue seguem praticamente estáveis
Saúde
Casos de dengue se estabilizam e MS não sofre alteração no número de óbitos
A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos
Saúde
Brasil inicia vacinação com nova dose única contra a dengue em janeiro
Minoxi Turbo Glammour Professional foi suspenso pela Anvisa
Saúde
Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos
Metanol segue fazendo vítimas
Saúde
Ministério da Saúde encerra sala que monitorava casos de intoxicação por metanol
Processo seletivo abre vagas para residência em Medicina de Família
Saúde
Processo seletivo abre vagas para residência em Medicina de Família

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025