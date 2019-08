Estado aumenta R$ 500 mil em repasse para Hospital do Câncer

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), vai ampliar em R$ 500 mil o repasse ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão para aumentar o número de atendimentos com o acelerador linear, como uma das medidas para ampliar o atendimento oncológico no Mato Grosso do Sul

Parte desse valor, R$ 250 mil, era destinada à Santa Casa, que terceirizava o serviço de radioterapia com a clínica Radius. No entanto, os tratamentos foram interrompidos por causa de impasses por atraso de pagamento entre a Radius e a instituição.

O secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende disse que com o recurso é possível aumentar os atendimentos na unidade, “estamos tentando solucionar os entraves que surgem para que os pacientes não fiquem desamparados. Isso é o principal”, afirmou.

Além do repasse de R$ 500 mil, sem muitas opções para atender a demanda oncológica do estado e visando celeridade no processo, a SES solicitou às unidades habilitadas que ofertem o serviço via contratação com a clínica Radius, para que a população não fique desamparada.

O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, durante tratativa com a Defensoria Pública do Estado, no dia 26 de julho, se prontificou a contratar a Radius. Sendo assim, Hospital do Câncer e a clínica Radius devem firmar convênio ainda no mês de agosto. O financiamento dos serviços de radioterapia será feito pelo Governo do Estado.

A obra do bunker, sala onde é instalado o acelerador linear, no Hospital Universitário (HU), está programada para ser entregue em dezembro deste ano e a oferta de serviços deve começar em 2020.

A expectativa inicial de atendimentos na radioterapia do HU é de 50 pacientes por dia, além de 50 novos pacientes por mês.

