Estão abertas as inscrições para seleção de médicos no Hospital Regional

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14), a abertura de inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de médicos por meio da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

A contratação, por tempo determinado, visa atender à necessidade temporária do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Conforme o edital, são seis vagas destinadas a função de médico plantonista e oito para médico cirurgião geral.

“Temos um concurso autorizado, mas é preciso entender que existem os prazos legais para serem cumpridos. O processo seletivo tem um período menor, entre a inscrição e a contratação, e atenderá a nossa necessidade atual com a contratação temporária dos médicos”, detalhou a diretora-presidente do HRMS, dra Marielle Alves Corrêa Esgalha.

As inscrições podem ser feitas pelo portal http://www.concurso.ms.gov.br/ . até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 de junho. Clique aqui e confira todas as informações no edital a partir da página 57.

