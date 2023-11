Estrela Dalva receberá atendimentos veterinário itinerante no sábado

Uma nova edição do Subea Itinerante ocorre neste sábado (4), desta vez, o programa que leva atendimento veterinário as sete regiões da Capital, atenderá no Campo do Buracanã, no bairro Estrela Dalva.

A ação levará a campanha Novembro Azul Pet, que visa a conscientização sobre a importância da castração de animais machos para prevenção de câncer de próstata e abandono. Na ação, a Subsecretaria realizará consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração (somente de animais machos) e palestra contra os maus-tratos.

A iniciativa é uma forma de levar os atendimentos disponibilizados pela Prefeitura para os bairros e atender a população que não consegue levar seu animal até a unidade.



Serviço

Local: Campo do Buracanã (Av. Senhor do Bonfim, Q47 s/n – ao lado da UBS)

Data: 04/10/2023

Horário: a partir das 8h

