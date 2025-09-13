Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19

Um novo estudo descobriu que um spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19, a pesquisa foi realizada por cientistas alemães do Hospital Universitário de Saarland.

De acordo com o site NBC, na pesquisa foi utilizado o azelastina, que pode igualmente ajudar na proteção contra gripe. Para o estudo foram utilizados 450 adultos, a maioria na faixa dos 30 anos.

Um dos grupos, com 227 pessoas, usou o spray três vezes ao dia. Os restantes 223 pacientes fizeram o mesmo, mas com um spray placebo.

Os participantes fizeram depois testes rápidos de Covid duas vezes por semana ao longo de quase dois meses. No grupo que usou azelastina, a taxa de incidência de Covid-19 foi de 2,2%, em comparação com os 6,7% das pessoas que usaram o spray placebo.

O estudo foi publicado no JAMA Internal Medicine e revelou que outras infeções respiratórias tiveram também uma taxa de incidência mais baixa no caso de ser usado o spray nasal.

A investigação não revelou o motivo do medicamento ser tão eficaz contra estas infeções, mas sugeriu que pode acabar por ligar-se ao vírus na muscosa nasal o que impede a enzima de se replicar como seria expectável.

