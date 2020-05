Exame em paraguaio acorrentado dá negativo para coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã informou na manhã desta terça-feira (12), que deu negativa para o novo coronavírus (Covid-19) o exame do paraguaio que se acorrentou na linha de fronteira com o Paraguai. Segundo reportagem do site Porã News, o Élvio Florenciano de 58 anos está protestando contra a demora das autoridades do país vizinho em autorizar o retorno dele.

Ainda conforme o site, ele contou que estava trabalhando no Brasil e quando tentou voltar para casa via Mato Grosso do Sul foi barrado e já está há vários dias aguardando autorização. Por motivo das barreiras sanitárias ele teria que cumprir uma quarentena ou apresentar um exame atentando negativo para a doença.

Depois de realizado o exame ele continuou acorrentado ao poste e agora está tendo a ajuda de autoridades de Ponta Porã para tentar regressar ao país vizinho. Com o resultado do exame negativo, eles esperam que o trabalhador paraguaio consiga voltar para casa.

O homem disse que se o visto for negado ele vai iniciar uma greve de fome como forma de chamar a atenção para o drama que está vivendo.

