Saúde

Expedição leva 800 atendimentos à fazenda de Manoel de Barros

Ação da Alma Pantaneira oferece cuidados médicos e odontológicos a famílias do Pantanal e segue até o dia 1º de novembro

26 outubro 2025 - 15h42Carla Andréa

A Expedição Alma Pantaneira levou, neste sábado (25), atendimento médico e odontológico à Fazenda Santa Cruz, que pertenceu ao poeta Manoel de Barros, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

A iniciativa beneficiou moradores locais e famílias de fazendas vizinhas, totalizando cerca de 800 procedimentos realizados, entre consultas médicas, atendimentos odontológicos e entrega gratuita de medicamentos.

Entre os atendidos esteve Manoel Wenceslau de Barros, neto do poeta, conhecido como Manoelzinho, que destacou a importância da ação para as comunidades pantaneiras.

“Estamos distantes da cidade, e quando dá pra ir, é difícil marcar uma consulta. Ter essa equipe maravilhosa atendendo aqui no Pantanal nos ajuda muito. É uma prova de amor com o povo pantaneiro”, afirmou.

Desde o início desta edição, a Expedição Alma Pantaneira já percorreu diferentes regiões do Pantanal sul-mato-grossense, somando mais de dois mil atendimentos entre as ações realizadas na Escola das Águas Santa Mônica e na Fazenda Santa Cruz.

A iniciativa tem como objetivo levar assistência médica, odontológica e social a comunidades isoladas, muitas delas localizadas a mais de 20 horas de distância da cidade mais próxima, sem acesso a postos de saúde ou farmácias.

Neste domingo (26), o grupo está na Fazenda Carmem, na região da Nhecolândia, onde continuará com os atendimentos. A previsão é que a expedição siga até o dia 1º de novembro, reforçando seu compromisso com a saúde, solidariedade e valorização do povo pantaneiro.

